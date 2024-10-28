Новая версия Zenless Zone Zero с VR-системой для сражений выйдет 6 ноября

Разработчики из HoYoverse поделились свежим тизером Zenless Zone Zero. Он получился достаточно длинным и посвящён версии 1.3 «Виртуальная месть» — она выйдет 6 ноября. Ключевой новинкой станет VR-система. В этом боевом испытании придётся зачищать этажи, поднимаясь наверх и получая награды.

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Сражение в виртуальной реальности можно увидеть в тизере. Ещё одним боевым режимом станет «Тайна разлома Арпеджио». Начать игру в нём получится в Нулевой каверне. Разработчики называют режим «рогаликом». В пяти главах случайным образом генерируются ярусы, которые нужно зачищать от противников.

Кроме того, так показали ряд других новинок. В Zenless Zone Zero прибудут герои Цукисиро Янаги (Электро) и Лайтер (Огонь) — каждый S-ранга. Они появятся в собственных баннерах, из которых также получится выбить уже существующих персонажей.

Что касается заданий, то можно будет узнать историю Лайтера, а также продолжить основной сюжет с историей Секции 6. Также получится посетить связанную с Секцией 6 локацию, а ряд элементов интерфейса переработают или улучшат.

Напомним, что в сентябре вышла версия 1.2 «Инферно-кросс». В ней также добавили новые задания и локации, а одной из ключевых новинок стала обворожительная Бёрнис.