Obsidian ответила на критику «слегка разочаровывающих» ролевых возможностей в демо Avowed

В Obsidian заверили, что полноценная версия Avowed предложит гораздо больше ролевой свободы, чем было продемонстрировано в демо. А встречающиеся мелкие решения задуманы для последующего «суммирования».

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Немного контекста: отдельные авторы превью Avowed, основанных как раз на прохождение демо-версии, остались «слегка разочарованы» ролевым опытом. Примером для критики стал раненный участник экспедиции, которого можно или вылечить зельем, или оставить умирать — и это посчитали довольно ограниченным по выбору событием.

Однако геймдиректор Avowed Кэрри Патель подчёркивает, что вышеупомянутая ситуация — это только один из вариантов ролевого отыгрыша. К примеру, если игрок захочет примерить на себя роль злодея, который не любит делиться.

Кроме того, исход некоторых событий будет зависеть от предшествующих действий. Например, сложный бой перед пещерой может привести к тому, что у героев просто не будет зелий, чтобы помочь раненному NPC.

В Avowed игроки столкнутся и с другими, более важными решениями вроде того, какую фракцию они выберут для поддержки.«Речь идёт о том, кем вы хотите быть в этом мире, и о том, как на этот выбор влияют разные ситуации», — пояснила Патель.

А ещё не стоит забывать о выборе разных способностей и оружия — всё это каждый раз приводит к уникальному игровому опыту.

Avowed выходит 18 февраля 2025 года для PC и Xbox Series. Больше часа геймплея грядущей новинки показывали в рамках gamescom 2024.