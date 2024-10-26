Новый состав Team Spirit занял четвертое место на топ-турнире BB Dacha по «Доте»

Российский состав Team Spirit по Dota 2 завершил своё выступление в рамках топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024.

© Чемпионат.com

В полуфинале нижней сетки плей-офф чемпионата столкнулись две российские команды — BetBoom Team и Team Spirit. Состав Ивана Pure Москаленко разгромил «драконов» со счётом 2:0 и выбил коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова с турнира.

В итоге BB прошла в финал нижней сетки, где команда из России встретится с европейской Tundra Esports в матче за выход в гранд-финал, где оппонента уже ждёт Team Falcons. Что касается Team Spirit, обновлённый состав клуба остановился на четвёртом месте в рамках «Дачи», заработав $ 60 тыс.

Капитан «спиритов» Мипошка прокомментировал поражение своей команды в решающем дерби:

Обидное поражение в том плане, что готовился к одному и продумывал стратегии от определённых героев, а повёлся на других. Хотя в первой игре в целом всё шло по плану, просто сыграли хуже, я в особенности. [...] Спасибо, ребят, за поддержку! Скоро уже новый турнир, там и увидимся вновь, скучать не придётся.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.