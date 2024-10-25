Новые компьютеры Apple покажут в конце октября

Корпорация Apple пообещала представить новые компьютеры Mac до конца октября. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил топ-менеджер компании Грег Джосвиак.

«Добавьте Mac в свои календари», — написал в своем блоге Джосвиак.

Предприниматель отметил, что первые связанные с компьютерами релизы планируются уже в понедельник, 28 октября. Также он намекнул, что пользователям Apple стоит ждать несколько анонсов на неделе.

Журналисты издания MacRumors отметили, что заявлением Джосвиака Apple фактически отменила полноценную презентацию гаджетов. По их мнению, американский IT-гигант покажет новые устройства через пресс-релиз на своем сайте. Так это было в случае iPad mini 7, который представили 15 октября.

В материале говорится, что корпорация Тима Кука должна представить новые модели Mac mini, iMac и MacBook Pro, основанные на процессоре M4. Вероятно, самые продвинутые модификации будут работать на чипах M4 Pro и M4 Max. Также в понедельник Apple должна выпустить публичные версии операционных систем iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1.

Ранее стало известно, что Apple приостановила производство собственных очков дополненной реальности Vision Pro. Источник The Information выяснили, что это было сделано из-за низкого спроса на устройство.