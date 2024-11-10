Как найти Pack-a-Punch на карте Либерти-Фолс в Black Ops 6 Zombies

В Black Ops 6 вернулся привычный, знакомый по прошлым играм Treyarch режим зомби. А лучшей картой для новичков, только осваивающих нюансы режима, однозначно будет Либерти-Фолс. Портал gamespot.com рассказал, как найти на этой карте автомат Pack-a-Punch и сколько стоит прокачка оружия.

© Steam

Как найти Pack-a-Punch в Либерти-Фолс

В начале матча на Либерти-Фолс автомат Pack-a-Punch находится на противоположном конце крыши заправки, где вы стартуете. Для того, чтобы добраться туда, необходимо заработать достаточно очков. К автомату ведут два пути, но лучше идти тем, что проходит справа: он чуть быстрее откроет доступ к ключевым перкам.

Барьер №1 . Просто потратьте 1 500 эссенции.

. Просто потратьте 1 500 эссенции. Барьер №2. Отправляйтесь за магазин комиксов. Открытие стоит 1 750 эссенции.

Отправляйтесь за магазин комиксов. Открытие стоит 1 750 эссенции. Барьер №3 . Поднимитесь по улице в направлении холма, к церкви. Для того, чтобы открыть ворота во двор церкви на кладбище, нужно потратить 2 000 эссенции.

. Поднимитесь по улице в направлении холма, к церкви. Для того, чтобы открыть ворота во двор церкви на кладбище, нужно потратить 2 000 эссенции. Барьер №4. Непосредственно вход в церковь тоже заперт — он открывается за 2 250 эссенции.

Важно! Black Ops 6 наконец разрешила игрокам совместно оплачивать стоимость барьеров. Вы можете выбрать, кто заплатит какую долю, если вам вдруг не хватит очков.

Цены в автомате Pack-a-Punch

Прокачка мощности орудия через автомат требует солидных инвестиций для каждого из трех уровней.

Уровень 1 — 5 000 эссенции.

Уровень 2 — 15 000 эссенции.

Уровень 3 — 30 000 эссенции.

При игре в одиночку открыть путь к автомату и купить первый апгрейд можно к 9 уровню.

Прокачка редкости оружия

В Black Ops 6 также можно повышать редкость оружия, добавляя новые аксессуары. Для этого нужно найти на карте любой из арсеналов. Например, в Либерти-Фолс одна из них стоит в конце улице на правой стороне, недалеко от первого барьера. А вторая — на парковке напротив церкви.

Платить за апгрейды нужно ломом, который выпадает из убитых зомби.