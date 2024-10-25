Дизайнер Silent Hill 2 воздерживался от отношений с девушками из-за нехватки времени

Масахиро Ито, дизайнер монстров оригинальной Silent Hill и арт-директор Silent Hill 2, рассказал о трудностях в начале своей карьеры. Как оказалось, разработчику пришлось обойтись без отношений с девушками, поскольку на них просто не было времени.

© скриншот

Этот этап жизни Масахиро продлился несколько лет. Во время разработки первых трёх частей Silent Hill и отменённого проекта именитый художник не вступал в романтические отношения. Кроме того, у Ито не было девушки в период обучения в художественном университете.

Стоит отметить, что дизайн монстров в играх серии Silent Hill стал одним из эталонов для хорроров. Разработчик сумел совместить реалистичные образы и по-настоящему жуткую японскую фантазию. К примеру, за создание Пирамидоголового в Silent Hill 2 ответственен именно Масахиро Ито.

До сих пор Ито скрытен в своей личной жизни, но, вероятно, для именитого разработчика не составило труда найти спутницу жизни. А его дизайны до сих пор пользуются известностью, в том числе Пирамидоголовый без существенных изменений перекочевал в Silent Hill 2 Remake.

© скриншот

Дизайн персонажей в ремейке Silent Hill 2, который столкнулся с некоторой критикой со стороны игроков, пришёлся Масахиро Ито по вкусу. Художник отметил, что игрокам нужно быть взрослее и перестать говорить оскорбительные вещи в адрес актёров, которые подарили свою внешность героям ремейка.

Недавно оригинальная Silent Hill 2 возглавила топ лучших хорроров в истории по версии IGN. А ремейк игры продался тиражом свыше миллиона копий в первые три дня после выхода 8 октября.