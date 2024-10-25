«Срок годности» баллов PlayStation Stars сократили до 12 месяцев

Компания Sony объявила про изменения в системе наград PlayStation Stars, которая позволяла зарабатывать очки и тратить их на цифровые бонусы или обменивать их на игры.

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Программу PlayStation Stars запустили ещё в октябре 2022 года, она работает в мобильном приложении PlayStaton. Баллы пользователи получали за покупки в PlayStation Store и выполнение различных испытаний в приложении.

Однако уже с 1 марта 2025 года ряд условий в программе изменится — в частности, за покупку или продление подписки PlayStation Plus очки по программе выдавать уже не будут.

Кроме того, Sony уже внесла изменения в «срок годности» самих баллов — сократив его с 24 до 12 месяцев. В противном случае баллы попросту «сгорят». Новое условие вступило в силу с 24 октября.

Ранее пользователи начали жаловаться на проблемы с программой — у некоторых игроков пропадала часть опций, а другие не могли тратить баллы на свои цели. Похоже, что все эти сложности были связаны с изменением правил системы.

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В прошлом пользователи активно раскритиковали саму систему PlayStation Stars, так как для получения игр нужно было заработать огромное количество баллов.

Игроки вычислили, что за каждый доллар пользователям вручали по 10 очков, но для обмена требовалось порядка 6000 баллов и выше. К примеру, хоррор The Quarry и вовсе предлагали приобрести за 17500 тысяч очков.