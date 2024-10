В демо Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii показали драки, пиратов и сегвей

Создатели Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii провели стрим по игре, в котором показали час нового геймплея из демо приключения.

© скриншоты

Действие новинки разворачивается вскоре после Like a Dragon: Infinite Wealth, когда Горо Маджима теряет память после кораблекрушения. Он сталкивается с пиратами, а затем и сам решает стать «морским волком» с командой, чтобы противостоять врагам и найти важное сокровище.

В геймплейном ролике как раз можно увидеть столкновение Маджимы с врагами, которых он разносит с помощью своих комбо-приёмов. При желании герой может менять стиль сражений, примерив настоящий пиратский костюм с двумя саблями.

Ещё в демо можно было попробовать другие активности на острове, включая караоке, гонки и работу в системе доставки. Маджима может перемещаться по территории на своих двоих или воспользоваться транспортом, в том числе и сегвеем (у которого постепенно садится заряд).

В рамках геймплейного ролика Маджима ещё смог изучить пляж с отдыхающими людьми, сделать себе селфи и посетить местный ресторан. Позже он на своём корабле отправился на остров пиратов, где его ждали новые битвы с противниками. Разработчики показали и некоторые локации пиратского логова, где Маджима может приобрести себе украшения и заглянуть в бар.

Позже в ролике игрокам показали возможности кастомизации, то самое посещение караоке, гонки и миссии по доставке еды.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii выйдет 21 февраля 2025 года на PlayStation, Xbox и PC (Steam, Microsoft Store).

А ещё до 28 октября пользователи Steam могут попробовать триал Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, который ограничен 4 часами. Сама игра рассказывает о новых приключениях Казумы Кирю, которые разворачиваются параллельно Yakuza: Like a Dragon.

Кроме того, на всю франшизу Yakuza до 7 ноября действует скидки в Steam.