Создатель Death Stranding Хидео Кодзима хотел бы порадовать играми мёртвых и инопланетян

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель Metal Gear, Death Stranding и P.T., дал интервью Anan News, в котором рассказал о личном и творческом.

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Если вас интересует личное, то знайте, что Кодзиму привлекают умные женщины, ведущие научную деятельность, а ещё он ни дня не проводит без соцсетей (последнее, правда, и так очевидно).

А ещё, если бы геймдизайнер внезапно стал подростком, то он бы сразу пошёл в школу, но не учиться, а тусить с подростками, которые ещё не познали всех тягот жизни.

Если говорить о стыке личного и творческого, тот тут Кодзима признался, что хотел бы делать игры даже после смерти, чтобы развлекать мёртвых в загробной жизни. А ещё он хотел бы придумать игру, в которую можно играть одной рукой — прямо как «Камень, ножницы, бумага».

Кроме того, Кодзима считает, что для любого разработчика игр важно делать проекты, которым он лично будет доволен. По его словам, игры и фильмы, как и картины, остаются объектами искусства, которые продолжают оцениваться после смерти создателя.

Однажды такое творение попадёт в руки инопланетянину, он посмотрит и скажет: «Потрясающе». Именно это, как считает Кодзима, и означает «оставить что-то после себя».

Ближайшим релизом Кодзимы станет Death Stranding 2: On the Beach — в 2025 году для PlayStation 5. Больше подробностей об игре раскрыли во время недавней презентации. А ещё Кодзима показал несколько любопытных фотографий.