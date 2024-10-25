Глава издательского отдела в создавшей Baldur's Gate 3 студии Larian раскритиковал Ubisoft

Директор издательского отдела студии Larian Майкл Даус раскритиковал Ubisoft за её подход к релизам собственных игр. Комментарий относится к недавней новости о роспуске команды разработчиков метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown.

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По словам Дауса, Ubisoft слишком сосредоточена именно на подписках, а не на продажах игр. И ситуация с Prince of Persia: The Lost Crown, которая «не оправдала ожиданий» компании — это результат как раз такой «сломанной стратегии».

Даус считает, что своевременный релиз The Lost Crown в Steam не только сделал бы игру успешной на рынке, но и, вероятно, обеспечил бы ей сиквел.

Кроме того, Даус припомнил недавнее заявление директора по подпискам Ubisoft Филиппа Трембле, который призвал игроков привыкнуть не владеть играми. В таком случае можно считать верным и утверждение: «разработчики игр, получивших признание критиков, должны привыкнуть к безработице».

«Но это ведь неразумно, даже с точки зрения бизнеса», — подытожил Даус.