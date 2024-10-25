К ремастеру «Нечто» авторов ремейка System Shock вышел трейлер с геймплеем

Ремастер The Thing, над которым трудятся авторы ремейка System Shock из студии Nightdive, обзавёлся геймплейным трейлером. Вместе с кадрами игрового процесса показали и несколько сюжетных сцен.

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Напомним, что The Thing: Remastered, как оригинал 2002 года, является продолжением культового фильма «Нечто» 1982 года режиссёра Джона Карпентера. Игроки берут на себя роль капитана Джона Блэйка, который отправляется исследовать полярную станцию после событий картины.

Среди обновлений The Thing: Remastered отмечают поддержку разрешения до 4К и частоты кадров до 120 FPS, а также улучшенные модели персонажей, текстуры, анимации, освещение и эффекты.

Релиз The Thing: Remastered запланирован на на этот год для PC (Steam и GOG), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Больше скриншотов — по ссылке.