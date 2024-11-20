«Мертвые» игры, которые до сих пор живы: во что поиграть в Steam?

При покупке многопользовательских игр, вышедших от года назад и больше, многие задаются вопросом: а жив ли онлайн до сих пор? Можно ли найти матч? Чаще всего, ответ — да, можно. Портал PC Gamer рассказал о старых, но по-прежнему живых проектах, сплотивших вокруг себя верное сообщество.

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Mechwarrior Online

Год релиза: 2013

Последнее обновление: май 2024

Ежедневный онлайн: более 100 игроков

Многие даже не знают, что по Mechwarrior уже 10 лет как сделали онлайн-шутер, причем бесплатный. Монетизация игры, по большей части, затрагивает только косметические покупки, однако платные мехи иногда получают более эффективные конфигурации оружия, что ставит их прямо на грани pay-to-win (как в World of Tanks). Тем не менее, игра по-прежнему хороша. Хотя стоит быть готовым к лагам, потому что игрокам со всего земного шара часто приходится играть на одних и тех же серверах.

For Honor

Год релиза: 2017

Последнее обновление: сентябрь 2024

Ежедневный онлайн: более 6 000 игроков

For Honor, как ни странно, неплохо себя чувствует и по-прежнему получает новый контент в виде карт и персонажей. Игра даже вступила в восьмой год своей дорожной карты, с новыми боевыми пропусками, вариантами карт и, конечно же, героями.

Chivalry 2

Год релиза: 2021

Последнее обновление: июль 2024

Ежедневный онлайн: более 3 000 игроков

Chivalry 2 — одна из лучших игр про средневековые поединки на холодном оружии, от мечей до топоров и сковородок. В июле 2024 года разработчик Torn Banner Studios заявил, что считает проект законченным, фактически удвоив его размер за три года обновлений. Несмотря на то, что больше патчи не планируются, игра по-прежнему получает маленькие ивенты и техобслуживание, да и онлайн неплохой.

Deceive Inc.

Год релиза: 2024

Последнее обновление: октябрь 2024

Ежедневный онлайн: примерно 100 игроков

Deceive Inc. — по сути, соревновательный аналог Hitman от первого лица, где группе 8-12 шпионов в маскировке необходимо выкрасть одну и ту же цель. Не дайте маленькому онлайну себя обмануть: матчи формируются быстро, а разработчики продолжают добавлять в игру новый контент.

Foxhole

Год релиза: 2017 (ранний доступ)

Последнее обновление: август 2024

Ежедневный онлайн: более 3 000 игроков

Пожалуй, одна из самых необычных ММО на рынке. Foxhole подробно симулирует длинный конфликт на гигантской карте, где находятся тысячи игроков одновременно. Популярность игры варьировалась в течение лет после релиза, но на общем сервере всегда происходит как минимум одна крупная война. Если вам нравится идея помогать общему делу, не беря в руки оружие, обязательно попробуйте.

Halo Infinite

Год релиза: 2021

Последнее обновление: октябрь 2024

Ежедневный онлайн: более 6 000 игроков

Halo Infinite справедливо критиковали по множеству причин, но разработчики прилежно работали над ошибками. Игра, некогда страдавшая от недостатка карт, сейчас не испытывает никакого дефицита разнообразия. Она по-прежнему получает новые карты и режимы. Конечно, в Сети мало кто обсуждает Infinite, но, возможно, это и к лучшему: сообщество игры маленькое и довольно уютное.