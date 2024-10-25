Авторы Tales Of Kenzera: Zau работают над «афро-готической» экшен-RPG в духе Disco Elysium

Surgent Studios, создавшая приключенческую метроидванию Tales Of Kenzera: Zau, работает над новым проектом под кодовым названием Tales of Kenzera: Project Uso.

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Это «афро-готическая» изометрическая экшен-RPG для одного игрока в духе Disco Elysium и Planescape: Torment. Технически игра находится во вселенной Tales of Kenzera, но имеет более мрачный, жестокий и суровый тон. Её сюжет расскажет об андроиде, в тело которого вселяет душа Бога Хаоса Эшу.

В Surgent Studios не собираются делать Project Uso «фотореалистичной» игрой. Разработчики хотят сосредоточить время и внимание на механиках, игровом процессе и общих ощущениях. А ещё для проекта создали систему Crucible, «которая требует от игроков бросать кубики против себя».

На Project Uso нужны деньги, поэтому в настоящее время Surgent Studios находится в поисках «партнёра по финансированию». Релизная стоимость игры может равняться 20 долларам.

Tales Of Kenzera: Zau вышла в апреле этого года и была хорошо принята игроками и критиками. Основатель Surgent Studios Абубакар Салим ранее отвергал предположения о низком тираже проекта и утверждал, что игра стала объектом «целенаправленного харассмента».

В июле в студии авторов Tales Of Kenzera: Zau прошли сокращения «чуть больше дюжины» человек.