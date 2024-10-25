Microsoft подтвердила фокус на расширение и выпуск игр Xbox на PS5 и Nintendo Switch
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла опубликовал ежегодное письмо акционерам, которое содержит информацию о разных достижениях и планах компании.
Говоря об играх, Наделла упомянул «продолжающийся» проект по выпуску игр Xbox на сторонние платформы для развития своей экосистемы и выхода на новые.
Эти значит, что Microsoft продолжает Project Latitude, который уже привёл к выходу портов Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded. На очереди — Indiana Jones and the Great Circle и DOOM: The Dark Ages.
При этом пару дней известный инсайдер extas1s, поделился слухом о том, что Microsoft «приостанавливает» или «замедляет» разработку некоторых портов на PlayStation. Причина — якобы игроки не очень хорошо приняли новость о порте Indiana Jones and the Great Circle.
Ещё из заявления Наделлы:
«Мы предлагаем отличные игры ещё большему количеству людей на ещё большем количестве устройств. С покупкой Activision Blizzard King, сделка по которой завершилась в октябре 2023 года, мы расширили нашу экосистему на сотни миллионов игроков. Теперь у нас есть 20 франшиз, которые принесли более 1 млрд долларов дохода за всё время — от Candy Crush, Diablo и Halo до Warcraft, Elder Scrolls и Gears of War. Говоря об облачном гейминге Xbox, мы продолжаем внедрять инновации, чтобы предложить игрокам больше способов играть в любимые игры — где, когда и как они хотят. Наконец, мы впервые портировали четыре популярные игры на Nintendo Switch и Sony PlayStation в рамках продолжающегося проекта по расширению платформенного охвата для нашего контента.