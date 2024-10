Microsoft подтвердила фокус на расширение и выпуск игр Xbox на PS5 и Nintendo Switch

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла опубликовал ежегодное письмо акционерам, которое содержит информацию о разных достижениях и планах компании.

Говоря об играх, Наделла упомянул «продолжающийся» проект по выпуску игр Xbox на сторонние платформы для развития своей экосистемы и выхода на новые.

Эти значит, что Microsoft продолжает Project Latitude, который уже привёл к выходу портов Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded. На очереди — Indiana Jones and the Great Circle и DOOM: The Dark Ages.

При этом пару дней известный инсайдер extas1s, поделился слухом о том, что Microsoft «приостанавливает» или «замедляет» разработку некоторых портов на PlayStation. Причина — якобы игроки не очень хорошо приняли новость о порте Indiana Jones and the Great Circle.

Ещё из заявления Наделлы: