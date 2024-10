Новая игра авторов What Remains of Edith Finch «изучит чудеса и ужасы биологии»

Студия Giant Sparrow, известная по The Unfinished Swan и What Remains of Edith Finch, раскрыла некоторые подробности о своей новой игре.

Её главным фокусом станет «исследование чудес и ужасов биологии». Игроки будут играть за полевого биолога, изучающего городскую дикую природу — как обыденную, так и фантастическую.

В качестве источников вдохновения называются Ico, Windosill, «Унесённые призраками», документальные фильмы Дэвида Аттенборо, а также дух пионеров анимации вроде Уинзора МакКея и Уолта Диснея. Последние использовали передовые для своего времени технологии для создания работ, которые ощущались необычайно живыми.

Новая игра Giant Sparrow находится на ранней стадии разработки.