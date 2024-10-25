Рогалик Windblown авторов Dead Cells вышел в раннем доступе в Steam

Разработчики из Motion Twin, авторы Dead Cells, выпустили в раннем доступе в Steam свою новую игру — рогалик Windblown. В честь этого был показан трейлер, в котором можно увидеть красочную анимацию. Увы, без кадров игрового процесса.

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Пока пользовательский рейтинг Windblown в Steam не сформирован, однако первые обзоры оказались положительными. Старт рогалика называют «великолепным», а одной из ключевых особенностей выделяют необычных играбельных персонажей. Однако не обошлось без негатива — обладатели предзаказа пожаловались на текущую скидку.

Что касается пикового онлайна, то в момент написания новости он почти достиг 3,5 тысячи человек. В ближайшие часы онлайн должен продолжить расти.

Русского языка в Windblown нет, хотя сама игра доступна в российском сегменте Steam. Вплоть до 6 ноября рогалик продаётся со скидкой 20% за 880 рублей. За запуск игры в период с 24 октября по 8 ноября также можно получить эксклюзивный скин, который узнают поклонники Dead Cells.

А ещё Motion Twin подготовила набор, который позволят купить Windblown с дополнительной выгодой. В комплекте с Dead Cells новый рогалик продаётся с временной скидкой 22% за 1241 рублей 10 копеек. Стандартная скидка на набор после 6 ноября — 10%.

Уже сейчас игроков Windblown ждут пять разных биомов (четыре за один забег), множество персонажей и оружия с альтернативными атаками. Также можно будет экипировать пассивные навыки и дополнительные аксессуары. В сочетании со случайной генерацией повторить один и тот же забег будет практически невозможно.

Также устраивать забеги в Windblown можно в кооперативе до трёх человек. При желании можно выбрать уровень сложности. Они открываются постепенно при прохождении забегов — чтобы дойти до максимальной сложности, придётся пройти все предыдущие.

В дальнейшем Windblown будет активно обновляться. Сперва разработчики хотят собрать отзывы игроков и убедиться в стабильности рогалика. Далее Motion Twin займётся добавлением новых биомов, оружия, скинов и аксессуаров. Сами биомы, даже существующие, также должны стать разнообразнее и предложить больше вариативности.

Если Windblown станет успешной игрой, то разработчики рассмотрят возможность портировать рогалик на консоли. Включая фрилансеров, в команде Motion Twin работает около 12 человек — им будет трудно выпустить игру сразу на всех платформах.