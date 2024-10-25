Вышел хоррор «Полигон Реальности» российской студии Dark Games DGG

Российская студия Dark Games DGG выпустила хоррор «Полигон Реальности». Проект доступен в Steam.

По сюжету игрокам предстоит отправиться в подземный комплекс, где им предстоит разгадывать загадки прошлого и сталкиваться с различными существами.

В зависимости от действий игрока, окружающая обстановка будет меняться, что напрямую повлияет на конечный исход игры. Для выживания игрокам необходимо учитывать уникальные особенности каждого встреченного существа.

Отметим, что 23 октября вышла и другая игра в этой же вселенной — Scotophobia. По сюжету игрок должен защищать свой дом от разнообразных существ, которые появляются в темноте, с помощью фонарика.