Dragon Age: The Veilguard получила релизный трейлер еще до выхода обзоров и самой игры

Разработчики из BioWare поделились релизным трейлером Dragon Age: The Veilguard. Учитывая отсутствие обзоров журналистов и расширенного доступа для обладателей Deluxe-издания, ролик появился достаточно рано — ролевая игра выходит лишь 31 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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В ролике можно увидеть множество кинематографических сцен с разнообразными локациями и фэнтезийными существами. А вот полноценных геймплейных кадров нет, хотя назвать это проблемой нельзя — записями геймплея делились журналисты в своих превью. Также игровой процесс показывали сами разработчики.

А 28 октября, если верить известному инсайдеру Тому Хендерсону, появятся полноценные обзоры прессы. В них журналисты должны не только рассказать о своих впечатлениях после полного прохождения Dragon Age: The Veilguard, но и выставить оценки. Если они окажутся низкими, то могут серьёзно сказаться на предзаказах игры.

В целом же у геймерского сообщества сформировалось смешанное мнение о Dragon Age: The Veilguard. Многие старые поклонники считают игру слишком яркой и следующей новомодным тенденциям. О таких фанатах жёстко высказывался соавтор первой части.