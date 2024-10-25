Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2024

Октябрь уже подарил геймерам немало громких релизов, а к концу месяца подоспеет еще пачка — до выхода новой Dragon Age остается всего ничего. Пока вы планируете предзаказы и оформляете отгулы на работе, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Moving Out — кооперативный симулятор переездов, где игрок возьмет на себя роль грузчика в причудливом городке. Перетаскивать мебель для переезда и так не просто… Но что делать, если винтажный диван не как не пролезает в дверь? Что если на пути будут ловушки? Как можно сгрузить мебель с самолета прямо в полете? Ответ — очень осторожно. Moving Out можно бесплатно забрать до 31 октября.

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Авторы психоделического приключения BABBDI 2022 года выпустили новый проект — неожиданно, совсем в другом жанре. STRAFTAT — дуэльный арена-шутер, где игроки могут сойтись в битве аж на 70 маленьких картах, причем каждая предлагает свой набор оружия. Отличная безделушка для фанатов Quake и Unreal Tournament, соскучившихся по старомодным дуэлям.

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Blood Strike — новенькая королевская битва от NetEase, которая потенциально может понравиться поклонникам Apex Legends и Warzone. Каждый игрок управляет персонажем с уникальным арсеналом способностей, причем настраивать можно не только навыки, но и параметры оружия. К Blood Strike стоит присмотреться тем, кто хочет получить что-то более динамичное в достаточно заезженном жанре.

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Point-and-click приключение в жанре найденной пленки, стилизованное под ретро-игры PlayStation 1. Игроку предстоит исследовать таинственный отель в поисках ключей, чтобы выбраться на свободу, но следует быть осторожным. Ощущение, что вы не одни в заброшенных коридорах, возникает не зря.

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Stellar Larceny — головоломка в духе Portal, но вместо портальной пушки игроку необходимо решать головоломки с помощью магнитов, реактивного ранца и гравитационных ботинок. Чтобы спасти своего товарища, маленькому роботу предстоит совершить дерзкое ограбление в невесомости и обойти немало защитных систем, грамотно распоряжаясь своей энергией.