Команда «Смуты» представила новый голос для казака Кирши

Разработчики игры «Смута» продолжают показывать обновлённые голоса персонажей — на этот раз ролик посвятили казаку Кирше и сцене с волками из самого начала приключения. Актёром озвучки персонажа стал Владимир Паляница (Ривер Уорд из Cyberpunk 2077, агент KAY/O из Valorant).

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Ранее создатели игры продемонстрировали озвучку Юрия Милославского и Анастасии и посвятили им отдельный ролик. Фанаты восприняли новые голоса весьма смешанно: игроки утверждают, что «к новой озвучке будет сложно привыкнуть», и что «голоса звучат старше самих героев».

Ранее студия Cyberia Nova анонсировала визуальную новеллу по мотивам «Смуты» — игра получила название «Смута: Зов сердца». Релиз запланирован на осень 2024 года.