Стратегия Total War: Empire выйдет на смартфонах 21 ноября по цене в 20 долларов

Как и было обещано, сегодня стали известны новые детали о релизе Total War: Empire для устройств под управлением Android и iOS. Игра выйдет 21 ноября, причём уже сейчас можно оформить предварительную регистрацию в Google Play или же предзаказ в App Store.

Стоимость мобильного порта Total War: Empire составила 20 долларов. В свежем трейлере, где и была объявлена дата релиза, можно взглянуть на адаптированный интерфейс стратегии для смартфонов и планшетов, а также на различные исторические события, в которых примут участие игроки.

Изначально Total War: Empire вышла в 2009 году из под рук разработчиков из Creative Assembly. Игра заслужила очень положительные пользовательские отзывы — в них похвалили исторический сеттинг, простой, но захватывающий геймплей, а также морские сражения.

На консолях игра не выходила, а Feral Interactive занималась портированием на Linux и Mac. Она же выпустит Total War: Empire для Android и iOS.