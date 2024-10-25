В свежем патче Star Wars Outlaws улучшили поведение врагов и вновь упростили стелс

Многострадальная Star Wars Outlaws получила третье по счёту крупное обновление на всех платформах. Его размер составил:

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3,48 ГБ на PlayStation 5;

5,07 ГБ на Xbox Series;

4,88 ГБ на PC.

Разработчики сосредоточились на улучшении механик скрытности, которые также подвергались изменениям в прошлом обновлении. Например, в миссии «Под чужим флагом» (False Flag) и ряде других заданий добавили больше гибкости в прохождении без риска провалить квест.

Также было улучшено перемещение на спидере. Теперь сталкиваться с объектами в окружении придётся реже, из-за чего перемещение должно стать комфортнее. А NPC стали логичнее вести себя во время сражений.

Также много внимания уделили удобству интерфейса и исправлению ошибок. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.

Четвёртое крупное обновление Star Wars Outlaws выйдет 21 ноября. Оно станет самым масштабным — игроков ждут новые «захватывающие» функции и различные улучшения, а поделиться подробностями о грядущем патче должны в ближайшее время.

К слову, именно 21 ноября Star Wars Outlaws выйдет на PC в Steam. Если верить слухам, тираж многострадальной игры едва превысил миллион копий.