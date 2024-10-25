Свежий патч для Warhammer 40,000: Space Marine 2 снизил сложность в режиме операций

Для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел очередной патч под номером 4.1. Как и обещали разработчики, он нацелен на откат серьёзных изменений из недавнего обновления с новой миссией в режиме операций. К примеру, с новым патчем частота появления врагов на первых трёх уровнях сложности вернулась к показателям версии 4.0.

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А на сложности Ruthless частоту появления врагов просто снизили. Кроме того, броня игроков на этой сложности теперь на 10% прочнее. Благодаря этим изменениям разработчики хотят соблюсти баланс сложности между релизной версией и изменениями, внесёнными в патче 3.0. Серьёзные балансные правки внесли не только в сложность режима операций, но и в доступное в нём оружие.

Например, урон тяжёлого болтера в кооперативных операциях увеличат на 5%, а автоматической болт-винтовки на целых 20%. Различное увеличение урона есть и у других видов оружия, однако изменения не касаются сюжетной кампании. Заодно из операций убрали систему Tight Formation, а боты стали наносить боссам на 30% больше урона.

Не обошлось без исправления ошибок и багов. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Откат изменений произошёл из-за критики игроков, а также анализа статистики. Выяснилось, что даже на низких уровнях сложности процент побед в операциях упал — это нарушает изначальный геймдизайн Space Marine 2, благодаря которому игроки должны ощутить себя мощными космодесантниками.

Напомним, полноценный релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоялся 9 сентября. В развёрнутой рецензии автора Игромании были отмечены динамичные битвы и аутентичная атмосфера.

Обзор Warhammer 40,000: Space Marine 2. Император благословляет