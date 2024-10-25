Tundra и Falcons вошли в топ-3 на BetBoom Dacha Dota 2 2024

Сыграны матчи верхней сетки плей-офф BetBoom Dacha Dota 2 2024. Сначала BetBoom Team уступила Tundra Esports, затем Team Spirit не смогла одолеть Team Falcons. Оба матча завершились со счетом 2:0.

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Победители прошли в финал верхней сетки, где определят первого финалиста 25 октября. Обе команды вошли в топ-3 турнира. Проигравшие опустились в нижнюю сетку и узнают своих оппонентов по итогам этого игрового дня.

А 24 октября пройдут еще два поединка, сначала Aurora Gaming сыграет с Gaimin Gladiators, а затем Yakultʼs Brothers встретится с Team Liquid.

Турнир проходит с 19 по 26 октября в Белграде. Команды разыграют 500 тыс долларов. Это первый ивент со зрителями, которые присутствуют на стадии плей-офф с этого дня.