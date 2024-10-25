Состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6 на PC и консолях PlayStation и Xbox

Call of Duty: Black Ops 6 получила полноценный релиз для PC, PlayStation и Xbox, включая подписку Game Pass. С системными требованиями игры можно ознакомиться по ссылке.

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Обновлено: в Steam на Black Ops 6 написано больше 200 отзывов, на основе которых сформировался «очень положительный» рейтинг.

Напомним, что Call of Duty: Black Ops 6 официально недоступна в России, но переведена на русский язык (без озвучки).

Call of Duty: Black Ops 6 предлагает динамичную сюжетную кампанию, действие которой разворачивается в начале 1990-х годов, «лучший в своём классе» мультиплеер с 16-ю картами на старте и популярный режим «Зомби» с раундами.