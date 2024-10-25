В Epic Games Store бесплатно и навсегда раздают симулятор переезда

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store запустил бесплатную раздачу симулятора переезда Moving Out. Тайтл доступен на главной странице магазина в разделе «Бесплатные игры».

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Добавить в свою библиотеку симулятор переезда Moving Out могут все пользователи сервиса, имеющие иностранные аккаунты. С российской учетной записи тайтл недоступен.

Moving Out — это кооперативный симулятор переезда, в котором игроки принимают заказы на перевозку вещей и совместно перемещают объекты, преодолевая разнообразные препятствия. В Steam проект получил 81% положительных отзывов.

Раздача Moving Out продлится до вечера 31 октября. Затем в EGS стартует раздача Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks, которая будет доступна и для геймеров из России. В этой игре пользователям предстоит исследовать опустевший от людей Токио, населенный потусторонними существами, вдохновленными японскими мифами. В Steam рейтинг игры составляет 83%.

На следующей неделе также состоится раздача Witch it — кооперативной игры в прятки. Игроки должны либо поймать всех ведьм, либо сбежать от охотника. Игра имеет 89% положительных отзывов в Steam и тоже будет доступна для российских пользователей.