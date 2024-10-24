Первое дополнение для Astroneer получило трейлер с датой выхода

System Era Softworks объявила, что 13 ноября выйдет Astroneer: Glitchwalkers — первое дополнение для космического приключения в открытом мире.

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Дополнение добавляет в игру новую планету Эолуз, которую разработчики назвали «самой большой и самой сложной на данный момент». На ней игрока будут ждать новые биомы и испытания — ему придется сразиться с космонавтом-изгоем, который проник в систему и захватил над ней контроль.

Также в Glitchwalkers появится новое дерево технологий и новые модули. Игрокам предстоит использовать свои знания, чтобы хорошо адаптироваться к опасной среде. Например, в игре появятся глючные бури, и астронавтам придется избегать «взлома» этим цифровыми штормом, чтобы успешно выполнить свою миссию.

Вместе с дополнением Astroneer получит бесплатное обновление, которое добавит новые сюжетные элементы и новые механики.