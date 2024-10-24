Продажи Call of Duty: Black Ops 6 упадут на миллионы копий из-за Game Pass

Аналитики решили высказаться о том, как добавление Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass повлияет на подписку. Шутер появится в библиотеке тарифов Ultimate и PC с момента своего релиза 25 октября. К слову, на территории Новой Зеландии игра уже доступна.

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Как считают аналитики, аудитория Game Pass расширится на «миллионы» пользователей. Однако об истинном успехе или его отсутствии станет известно позднее. Подписка должна суметь удержать игроков не только сюжетной кампанией и мультиплеером Black Ops 6.

Касательно продаж Call of Duty: Black Ops 6 у главы компании Wedbush есть неприятные новости. Потенциально Activision может не досчитаться шести миллионов проданных копий даже в том случае, если 25% игроков, опробовавших шутер в Game Pass, купят его навсегда. Баланс уравновесится тем, что от трёх до четырёх миллионов человек станут пользоваться подпиской на постоянной основе.

А вот в аналитическом агентстве Ampere считают, что число подписчиков Game Pass Ultimate вырастет лишь на 2,5 миллиона человек. Причём «значительная часть» из них просто повысит свой тариф Standard до нового уровня.

Добавление Black Ops 6 в Game Pass должно «дорого обойтись» Microsoft, которая владеет Activision Blizzard. Однако корпорация может найти баланс.

Call of Duty стала игрой-сервисом с постоянными обновлениями и микротранзакциями, доля выручки от которых может увеличиться за счёт более широкой аудитории. Однако пока неясно, как это повлияет на монетизацию шутера — потенциально она может стать более агрессивной.

В Newzoo пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе аудитория Call of Duty на консолях PlayStation вряд ли покажет резкий спад. Из-за кроссплатформенности и наличия единой учётной записи Activision, игроки смогут играть в премиальные релизы, как Black Ops 6, на PC или Xbox с помощью Game Pass, а наслаждаться условно-бесплатной Call of Duty: Warzone получится и на устройствах Sony. Однако такой подход отрицательно скажется на продажах новых игр серии.

В конечном итоге представители различных аналитических компаний сошлись во мнении, что успех добавления Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass будет виден позднее. Microsoft должна удержать новую аудиторию, но если корпорация не достигнет своих показателей, то ситуация может стать «очень мрачной».

Западные издания GamesIndustry.biz и IGN также провели опрос читателей. Оказалось, что 70% тех, кто будет играть в Call of Duty: Black Ops 6, уже имеют подписку Game Pass — они опробуют шутер именно через неё. А 8% респондентов станут подписчиками Game Pass именно ради грядущей новинки. Остальные купят игру. Среди последних может быть весомая доля игроков на PlayStation, которые не смогут сыграть в Black Ops 6 через Game Pass.

Напомним, что уже вскоре после релиза на PC, PlayStation и Xbox в Call of Duty: Black Ops 6 стартует первый сезон — 14 ноября. Также разработчики хотят серьёзно обновить защиту от читеров.