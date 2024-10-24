В политику Roblox внесут серьезные изменения ради безопасности детей

За последние годы песочница Roblox обрела невероятную популярность, особенно среди юных геймеров. Увы, чем больше аудитория игры, тем больше в ней случаев мошенничества и даже преступлений в сторону игроков. Именно для безопасности детей в политику Roblox внесут серьёзные изменения.

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Разработчики стремятся сделать Roblox «одной из самых безопасных» игровых сред. Письма о грядущих изменениях начали рассылать на электронную почту. Теперь дети до 13 лет должны потребовать разрешение родителей на доступ к функциям чата. Детям до девяти лет необходимо разрешение родителей на контент, в котором могут быть «умеренное насилие и грубый юмор». Да, такой есть даже в малополигональной песочнице!

При достижении нужного возрастного порога ограничения отпадут автоматически. А ещё в ноябре в Roblox появятся особые «родительские» учётные записи. К ним можно привязать аккаунты своих детей, чтобы следить за их активностью в игре и иметь больше контроля.

Напомним, что летом Roblox попала в центр расследования о жестоком обращении с детьми. А ещё разработчиков обвинили в ряде грехов, в том числе во лжи инвесторам.