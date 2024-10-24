Состоялся релиз обновления для Dave the Diver по мотивам Balatro и Potion Craft

Создатели Dave the Diver выпустили свежее обновление Dave & Friends, которое представляет коллаборацию приключения с Balatro и Potion Craft.

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В частности, пользователи смогут сыграть в покер по правилам рогалика Balatro, где нужно выбирать необычные комбинации и искать среди карт «джокера».

А ещё в суши-ресторане теперь появится продавец из Potion Craft, который предложит приобрести всевозможные тематические товары. К примеру, с их помощью можно ускорить работу сотрудников (и у них появится след из радуги).

В обновлении ещё появилась новая героиня — инди-певица Mxmtoon, чьи композиции (вроде Prom Dress) как раз можно будет услышать в игре «у костра». По словам авторов, фанатов исполнительницы вообще ждёт «специальный концерт».

Изначально релиз Dave the Diver состоялся в 2023 году на PC и Nintendo Switch, а позже игра появилась на PlayStation. В приключении пользователи берут на себя роль Дэйва, который собирает в океане полезные продукты для своего суши-ресторана.

Творение студии Mintrocket принесло ей большой успех — тираж перевалил за 4 млн копий за год, а ещё игре вручили премию BAFTA.

Теперь создатель «Дэйва» Джехо Хван хочет расширить вселенную игры с помощью новых творений в разных жанрах, где игроки встретят других персонажей.