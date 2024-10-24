В ноябре в Cities: Skylines 2 появятся наборы в тематике Германии и Великобритании

Ещё в прошлом октябре разработчики из Colossal Order выпустили тизер Region Packs для Cities: Skylines 2. Однако их дата появления в градостроительном симуляторе стала известна лишь из свежего ролика — получить бесплатные наборы можно будет начиная с 28 октября.

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Именно тогда в Cities: Skylines 2 появится набор, вдохновлённый архитектурой Франции и Парижа в частности. Помимо новых типов зон, в своём виртуальном городе можно будет расставить именитые парижские здания и объекты обслуживания.

В наборе, который появится 11 ноября, центральной темой станет Германия. 25 ноября игроки смогут погрузиться в атмосферу Великобритании с низкой плотностью застройки и масштабными усадьбами. Даты «поездок» по другим странам и городам объявят позднее.

Всего под эгидой Region Packs планируется восемь наборов. Помимо названных выше стран, также появятся комплекты с тематикой Японии, Китая, США и Восточной Европы. Каждый из наборов придётся загружать отдельно через платформу Paradox Mods.

А пока можно загрузить свежий патч для Cities: Skylines 2. Версия 1.1.11f1 не добавляет каких-либо новинок, зато устраняет проблему с синхронизацией модов. До этого, 23 октября, вышел гораздо более масштабный патч с большим количеством исправлений.

Напомним, что Cities: Skylines 2 вышла осенью 2023 года на PC. В планах у разработчиков есть консольная версия для PlayStation 5 и Xbox Series, однако её релизу в этом месяце не суждено сбыться.