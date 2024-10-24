РВИ отчитался об успехах российского игрового рынка

Организация развития видеоигровой индустрии подводит промежуточные итоги реализации дорожной карты развития отрасли на 2024-2029 годы: ряд пунктов реализуется при поддержке или участии организации.

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РВИ продолжает работать над созданием положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, над координацией взаимодействия между инвесторами, паблишерами, научно-образовательными сообществами и корпорациями, а также над другими мероприятиями, направленными на стимулирование роста и развития видеоигровой индустрии в России.

В феврале 2024 года АНО «РВИ» опубликовала пятилетнюю дорожную карту развития отрасли, разработанную в ответ на поручение президента. Документ был дополнен департаментами и управлениями Правительства Москвы, Минэкономразвития, Агентством стратегических инициатив, Агентством креативных индустрий и объединениями разработчиков.

План на 2024-2029 годы включает инициативы по предложению нормативных актов, поддержке выхода новых технологий, включая игровые движки, внедрению системных инструментов поддержки, включая гранты и инвестиции, работе с зарубежными ассоциациями, органами власти, подготовке новых кадров.

По итогам 10 месяцев с момента представления дорожной карты заявляет о результатах – реализации при участии РВИ, АСИ, АКИ, РСВ, РЭЦ, ИРИ и других организаций.

Кадры

В 2025 году в Москве открывается кластер видеоигр и анимации. Уже объявлен старт первого этапа приема заявок. Оператор площадки – Агентство креативных индустрий, а РВИ оказывает экспертную поддержку. Новый кластер также отвечает разделу «Кадры» дорожной карты в части «создания акселераторов инди-команд в регионах».

Технологии

Раздел «Технологии» включает пункт «Появление отечественной видеоигровой консоли для дополнительной дистрибуции отечественных игр, в том числе на отечественных платформах и операционных системах». Министр промышленности РФ Антон Алиханов в качестве губернатора Калининградской области предложил данную инициативу президенту, и Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о производстве отечественных игровых приставок и консолей. Российские компании и профильные ассоциации приняли участие в ряде совещаний и представили возможные решения и прототипы. На данный момент Минпромторг заявляет, что не готов финансировать проект и ждет решений от бизнеса.

Системные инструменты поддержки

В разделе «Системные инструменты поддержки» предусмотрено появление фонда, инвестирующего в студии и проекты на российском рынке. В стране первым инвестиционным фондом для поддержки инди-разработчиков станет недавно анонсированный фонд Indie Go Start. Его открывают акселератор Indie GO и ПАО «Ростелеком».

Международное сотрудничество

В рамках раздела «Международное сотрудничество» Центр развития креативной экономики АСИ, а также Агентство креативных индустрий (АКИ) организовали бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, Бразилию, Китай, Иран и Индонезию. На выставке Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) впервые был организован отдельный стенд с российскими видеоиграми, на котором были представлены 24 проекта из 8 студий. Эта возможность была предоставлена студиям благодаря сотрудничеству АКИ и РВИ.

«Дорожная карта служит одним из ориентиров для координации нашей работы и других организаций, и уже сегодня можно отметить определенные достижения в реализации обновленного плана по развитию видеоигровой индустрии на 2024-2029 годы. РВИ активно продвигает ключевые инициативы, направленные на укрепление и развитие геймдева в России. Это важный шаг к созданию эффективной экосистемы, которая учитывает интересы всех участников отрасли. Мы будем рады получить обратную связь от коллег по внесению изменений в дорожную карту — это живой документ, над которым мы можем работать вместе», — отметил руководитель РВИ Василий Овчинников.

Ознакомиться с подробным обновлением дорожной карты можно по ссылке. Полная база доступна на странице дорожной карты.