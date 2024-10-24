Создатели Minecraft откажутся от поддержки VR и на PC

Разработчики Minecraft ранее сообщили о прекращении поддержи VR на PlayStation— но оказалось, что такая же судьба ждёт и версию игры для PC.

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Поддержку VR в игре для PlayStation и PC прекратят в марте 2025 года — по словам авторов, у них попросту закончились ресурсы для этой задачи.

Миры, которые пользователи создавали в режиме VR, впрочем, не исчезнут — их можно будет посещать и после прекращения поддержки виртуальной реальности.

О подобном ходе сообщили в заметках к патчу 1.21.40, причём на данном элементе не сделали большого акцента.

Впрочем, желающие оценить Minecraft в VR игроки полностью не останутся без подобной возможности — поддержку VR можно неофициально активировать в Java-версии игры с помощью Vivecraft (правда, там нет поддержки официальных серверов и кроссплея).

Ранее на PS5 появилась нативная версия Minecraft с поддержкой 4К и 60 FPS, где заодно увеличили и дальность прорисовки. Обладатели Minecraft: Bedrock Edition на PS4 могут забрать новинку бесплатно.

Правда, пользователи отметили, что новая версия игры мало чем отличается от старой. К тому же многие фанаты столкнулись с неприятным сюрпризом, так как оказалось, что на PS5 сбросили счётчик времени с PS4.

Сейчас по мотивам франшизы ещё создают фильм с Джеком Блэком («Школа рока») в главной роли, который выйдет в апреле 2025 года. Но первый тизер любителей франшизы совсем не порадовал.