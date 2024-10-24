Менеджер Arrowhead: решающее слово в вопросе выхода Helldivers 2 на Xbox за PlayStation

Популярный кооперативный шутер Helldivers 2 продолжает радовать только обладателей PC и PS5. Тем временем игроки на Xbox терпеливо ждут хоть каких-то новостей. Но всё в итоге зависит только от Microsoft и Sony. Причём решающее слово именно за последней.

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На это, отвечая на вопросы пользователей, указал менеджер сообщества Arrowhead Томас Петерссон. По его словам, потенциальный релиз Helldivers 2 на консолях Xbox «возможен», но решение остаётся не за разработчиками.

Обе стороны должны быть уверены в том, что выпуск игры принесёт выгоду — как с финансовой стороны, так и для самого бренда. Но «если Sony посчитает порт Helldivers 2 невыгодным, то его не будет», — подчеркнул Петерссон.

Напомним, что на прошлой неделе Helldivers 2 получила второй крупный патч — в рамках инициативы разработчиков по улучшению шутера.