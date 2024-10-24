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Silent Hill 2 возглавила топ лучших хорроров в истории у IGN

Портал IGN составил список лучших хорроров в истории, лидером которого оказалась оригинальная версия Silent Hill 2.

Silent Hill 2 возглавила топ лучших хорроров в истории у IGN
© скриншот

Издание отметило, что проект представляет самую мрачную и грустную историю из списка, где поднимают темы эмоциональных трагедий, вины, насилия и других сложных вопросов похожего характера. Кроме того, в игре представлен один из самых легендарных противников (Пирамидоголовый).

Издание вспомнило и про Silent Hill 2 Remake, отметив, что команде из Bloober Team удалось успешно воссоздать «страдальческую» атмосферу оригинала. Но при этом в IGN всё равно предпочитают ремейку именно оригинал.

Тема ремейков возникла и в связи со вторым местом, так как его занимает Resident Evil 2 (2019). В IGN отмечают, что у авторов получилась самая страшная игра серии за последние годы, к тому же ремейк лишь улучшил все жуткие стороны оригинала.

Третью позицию отдали Amnesia: The Dark Descent, которая помогла возрождению хорроров «на выживание», отойдя от экшен-элементов других игр.

Главный герой этой истории не может сражаться с монстрами, что позволило сделать атмосферу происходящего ещё более опасной. К тому же персонаж не способен слишком долго оставаться в темноте — иначе он сойдёт с ума.

По мнению IGN, игра до сих пор отлично работает, хотя у неё есть проблемы с интерфейсом и управлением на консолях.

Топ 25 хорроров по версии IGN

  • Silent Hill 2;
  • Resident Evil 2 (2019);
  • Amnesia: The Dark Descent;
  • P.T.;
  • Dead Space;
  • Alien: Isolation;
  • Outlast;
  • Left 4 Dead 2;
  • Resident Evil 4;
  • Five Nights at Freddy’s;
  • Resident Evil;
  • Forbidden Siren 2;
  • Clock Tower;
  • SOMA;
  • Alan Wake 2;
  • Until Dawn;
  • Dead by Daylight;
  • Phasmophobia;
  • Visage;
  • Inside;
  • Manhunt;
  • Condemned;
  • The Evil Within;
  • Slender: The Eight Pages;
  • Stay Out of the House.