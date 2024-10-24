Silent Hill 2 возглавила топ лучших хорроров в истории у IGN
Портал IGN составил список лучших хорроров в истории, лидером которого оказалась оригинальная версия Silent Hill 2.
Издание отметило, что проект представляет самую мрачную и грустную историю из списка, где поднимают темы эмоциональных трагедий, вины, насилия и других сложных вопросов похожего характера. Кроме того, в игре представлен один из самых легендарных противников (Пирамидоголовый).
Издание вспомнило и про Silent Hill 2 Remake, отметив, что команде из Bloober Team удалось успешно воссоздать «страдальческую» атмосферу оригинала. Но при этом в IGN всё равно предпочитают ремейку именно оригинал.
Тема ремейков возникла и в связи со вторым местом, так как его занимает Resident Evil 2 (2019). В IGN отмечают, что у авторов получилась самая страшная игра серии за последние годы, к тому же ремейк лишь улучшил все жуткие стороны оригинала.
Третью позицию отдали Amnesia: The Dark Descent, которая помогла возрождению хорроров «на выживание», отойдя от экшен-элементов других игр.
Главный герой этой истории не может сражаться с монстрами, что позволило сделать атмосферу происходящего ещё более опасной. К тому же персонаж не способен слишком долго оставаться в темноте — иначе он сойдёт с ума.
По мнению IGN, игра до сих пор отлично работает, хотя у неё есть проблемы с интерфейсом и управлением на консолях.
Топ 25 хорроров по версии IGN
- Silent Hill 2;
- Resident Evil 2 (2019);
- Amnesia: The Dark Descent;
- P.T.;
- Dead Space;
- Alien: Isolation;
- Outlast;
- Left 4 Dead 2;
- Resident Evil 4;
- Five Nights at Freddy’s;
- Resident Evil;
- Forbidden Siren 2;
- Clock Tower;
- SOMA;
- Alan Wake 2;
- Until Dawn;
- Dead by Daylight;
- Phasmophobia;
- Visage;
- Inside;
- Manhunt;
- Condemned;
- The Evil Within;
- Slender: The Eight Pages;
- Stay Out of the House.