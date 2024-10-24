Bethesda рассказала о грядущих новинках Fallout 76 на презентации в честь «Дня Fallout»

Bethesda провела первую трансляцию в честь «Дня Fallout», на которой подробнее рассказала о будущем Fallout 76 — обновлении Gleaming Depths, релиз которого ожидается в декабре, и не только.

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До конца года, как мы уже знаем, в игре появятся питомцы для лагеря. Сначала это будут кошка и собака, которых можно гладить, одевать в наряды и радовать разными предметами вроде специальной мебели или когтеточки.

В будущем разработчики могут добавить других животных — пушистых и не очень.

Также в декабре в Fallout 76 станут доступны «игровые титулы» — это префиксы и суффиксы, из которых складываются никнеймы. Игровые титулы даются в качестве наград.

В эндгейм-контенте появится рейд Gleaming Depths — это сложное подземелье в традиционном MMO-стиле отправит игроков в заброшенную исследовательскую лабораторию Анклава. Там смельчаков будет поджидать босс — гигантская мутировавшая змея Ультрацитовый Ужас (Ultracite Terror).

Попытать удачу в новинке смогут игроки, достигшие уровня 300+ и собравшие надёжный отряд из четырёх человек.

Ещё игроков Fallout 76 ждут 4-звёздочные легендарные предметы, открывающие доступ к высокоуровневой броне и оружию.

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Игрокам также показали первый геймплей за гуля, в которого можно будет перевоплотиться в начале 2025 года.

Завершившие квест Ghoulification игроки 50-го уровня потеряют восприимчивость к негативным последствиям радиации. Вместо получения урона персонаж сможет восстанавливать здоровье и открывает уникальные способности. А на смену голоду и жажде придёт новая шкала «дикости», которая позволит перейти в состояние безумного берсерка.

Не обойдётся и без уникальных повествовательных элементов. Так, к примеру, гулям точно стоит держаться подальше от Братства Стали. При этом фракции, которые обычно не вступают в союз с гулями, можно будет как-то обхитрить.

А ещё игроки смогут вернуться в человеческое состояние — если новая роль покажется сложной или неудобной.

Наконец, Bethesda затизерила появление в Fallout 76 долгожданной рыбалки. Эту функцию игроки просят уже давно.

Напомним также, что Bethesda сделала Fallout 76 бесплатной на неделю и устроила распродажу игр серии. Акция продлится до 29 октября.

Кроме того, в компании вновь похвастались рекордным количеством игроков «почти во всех» играх франшизы Fallout. Аудитория Fallout 76, к примеру, превысила 20 млн пользователей.

По вселенной Fallout готовят уже второй сезон сериальной адаптации Amazon. Что до новой игры, то её планируют выпустить только после шестых «Свитков». Ждать ещё долго.