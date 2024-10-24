BioWare показала разные варианты настройки HUD-элементов в Dragon Age: The Veilguard

BioWare поделилась небольшим роликом Dragon Age: The Veilguard, в котором показала разные варианты настройки HUD-элементов. Игроки смогут:

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оставить все HUD-элементы включёнными — некоторые пользователи отмечали, что экран при такой настройке выглядит перегруженным; отключить HUD-элементы исследования вроде мини-карты, подсказок и трекера заданий; отключить HUD-элементы сражений вроде способностей, здоровья персонажа и цифр урона; выбрать вариант с минимальным количеством HUD-элементов.

Подробнее о HUD-элементах и других настройках, включая уровни сложности и настройки доступности, разработчики рассказывали в недавней записи в блоге.

Dragon Age: The Veilguard выходит 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series. Обзоры игры появятся 28 октября.