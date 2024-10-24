Состоялся релиз хоррора Scotophobia российской студии Dark Games DGG

Российская студия Dark Games DGG выпустила психологический хоррор под названием Scotophobia. Проект доступен в Steam.

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По сюжету игрок должен защищать свой дом от разнообразных существ, которые появляются в темноте. Они будут пытаться изменить обстановку дома, и задача игрока — не допустить этого. Игра предлагает несколько вариантов концовок. Основным инструментом защиты станет фонарик, свет которого отпугивает нежеланных посетителей.

Так же отметим, что 24 октября выйдет и другая игра в этой же вселенной — «Полигон Реальности». Игрокам придется исследовать подземный комплекс, разгадывать загадки прошлого и встречаться с различными существами — от безобидных до опасных.

Обстановка будет меняться в зависимости от действий, что повлияет на концовку. Для выживания геймерам придется учитывать особенности каждого существа.