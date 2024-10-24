GTA 5 обогнала League of Legends и Valorant по часам просмотра стримов в прошлом квартале

Портал Streams Charts подвёл итоги третьего квартала 2024 года в сфере стриминга видеоигр. В статистику вошло множество платформ, однако подавляющее число просмотров принадлежит Twitch и YouTube Live. За третий квартал игрой с самым большим количеством часов просмотра стала Grand Theft Auto V — более 533,33 миллиона часов.

© скриншот

Культовый боевик привлекает внимание молодой аудитории в большей части мира, включая в Северную и Южную Америку, а также Азию. Наибольшей популярностью GTA 5 пользуется на Twitch — там стримы по количеству часов просмотра опережают YouTube и другие многочисленные сервисы, включая Kick, Nimo TV, SOOP Korea и другие.

Топ игр с наибольшим количеством часов просмотра на стримах

По GTA 5 транслируют как прохождение одиночного режима, так и игру на ролевых серверах и не только. Следом за ней идут только киберспортивные и многопользовательские игры-сервисы, а также Minecraft — по часам просмотра песочница расположилась на пятом месте между Counter-Strike 2 и Dota 2.

А вот на втором месте, следом за GTA 5, следует League of Legends. Популярная MOBA Riot Games значительно уступает боевику — за третий квартал она собрала 461,95 миллиона часов просмотра. Как и в большинстве случаев, лидером оказался Twitch. А вот тройку лидеров замыкает ещё одна игра Riot Games — шутер Valorant.

Кого-то в топе может удивить Mobile Legends: Bang bang. Она расположилась на восьмом месте с учётом трансляций на YouTube и других платформах за исключением Twitch. Всего игра собрала 138,3 миллиона часов просмотра. Было отмечено, что огромную аудиторию привлекают официальные киберспортивные мероприятия, но не индивидуальные стримеры.

Королевская битва Fortnite на седьмом месте ушла не так уж далеко от шестой строчки — 164,53 миллиона часов просмотра оказалось недостаточно для того, чтобы опередить Dota 2 с 180,8 миллиона часов. Ещё один Battle Royale в лице Apex Legends закрыл топ-10, уступив World of Warcraft.

Многопользовательская ролевая игра набрала 111,77 миллиона часов просмотров, чего хватило для того, чтобы обогнать Apex Legends с 107,29 миллиона зрительских часов. К слову, подавляющая аудитория World of Warcraft — англоязычная. Незначительный вклад вносят лишь некоторые европейский и азиатские языки.

Если смотреть на индустрию в целом, то число просмотров самых популярных жанров видеоигр (приключения и шутеры) перевалило за 2 миллиарда. Однако многие игры относятся сразу к нескольким жанрам. Например, GTA 5 входит в подсчёт приключений, шутеров и гонок, а League of Legends возглавляет жанры ролевых игр, стратегий и MOBA.