Освещение ремастера Horizon Zero Dawn проверяют с помощью десятков девкитов PlayStation 5

Horizon Zero Dawn стала первой игрой Guerrilla Games в полноценном открытом мире. Первый блин оказался поистине удачным — игроки высоко оценили многогранный мир с несколькими природными зонами и высококачественным освещением в любое время суток. Оказалось, что эта деталь оказалась для разработчиков проблемой.

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Руководитель студии Ян-Барт ван Бик ответил поклоннику Horizon, который впечатлился скриншоту из Horizon Zero Dawn Remastered и показал аналогичное место в оригинале. В игре 2017 года локация с одним из водопадов более тусклая. Глава Guerrilla Games подтвердил, что разработчики действительно за этим не уследили.

Ведь им приходилось проверять виртуальный мир площадью более 30 квадратных километров, причём в каждый момент игрового времени суток — оно меняется динамически. Тогда проверять мир приходилось вручную, из-за чего могли возникнуть проблемы с тусклым освещением в определённых местах.

Оригинальная Horizon Zero Dawn и грядущий ремастер

Теперь же всё изменилось. Глава Guerrilla Games заявил, что студия использует инструмент Autobot. Управленец не стал вдаваться в подробности, но рассказал принцип действия инструмента. Он загружает игру и делает скриншоты в тысячах локаций по всему игровому миру в разное время суток. Это происходит каждую ночь, причём в процессе используется свыше 30 девкитов (особые консоли разработчиков) PlayStation 5.

Проверкой полученных скриншотов занимаются люди, а не искусственный интеллект. Они должны отыскивать на кадрах ошибки в освещении. Поэтому Ян-Барт ван Бик надеется, что все проблемные локации Horizon Zero Dawn преобразятся в грядущем ремастере.

Напомним, что Horizon Zero Dawn Remastered выйдет уже 31 октября на PC и PlayStation 5. Уже сейчас можно оформить предзаказ. Главной особенностью станет улучшенная графика.