Capcom назвала время старта открытого теста Monster Hunter Wilds

Capcom провела презентацию Monster Hunter Wilds. На ней показали свежий трейлер длительностью в три минуты. Особое внимание в ролике уделили геймплею: путешествию по разным локациям на маунтах и пешком, а также битвам с гигантскими монстрами. Можно увидеть и кинематографические сцены.

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Заодно были раскрыты даты и точное время проведения открытого тестирования. Оно пройдёт на всех платформах: на PC в Steam, а также на PlayStation 5 и Xbox Series. Для всех желающих открытая бета стартует 1 ноября в 06:00 по МСК — наслаждаться игрой можно будет вплоть до утра 4 ноября. В 5:59 по МСК доступ к открытому бета-тесту будет закрыт.

А игроков на PlayStation 5 с подпиской PS Plus ждёт период раннего доступа к тестированию. Он начнётся 29 октября в 06:00 по МСК и продлится вплоть до старта бета-теста для всех желающих.

Цель тестирования — дать игрокам возможность ознакомиться с ограниченной частью Monster Hunter Wilds и проверить технические аспекты. Во время бета-теста будет доступен полноценный редактор персонажей, аналогичный релизной версии. Из-за этого перенести созданного героя получится в полную версию, которая выйдет 28 февраля 2025 года. Нужно лишь приобрести игру с того же аккаунта, который использовался для участия в бета-тесте.

Пока страницы для участия в открытом бета-тестировании недоступны. Они появятся позднее на официальном сайте игры. За участие в тесте в момент релиза полной версии выдадут уникальный кулон и набор предметов.

В сюжетном режиме Monster Hunter Wilds игроки бета-теста смогут увидеть начальную катсцену и принять участие в охоте на двух монстров. Сделать это можно как в одиночку, так и в кооперативе с другими игроками — нужно лишь воспользоваться сигнальной ракетой во время выполнения любого задания. Кроссплей между всеми платформами также поддерживается.

Предварительные заказы Monster Hunter Wilds уже открыты. Игра уже номинирована на звание самой ожидаемой новинки.