В честь Хэллоуина в Diablo 4 раздадут четыре косметических предмета

Разработчики из Blizzard рассказали о хэллоуинских новинках в Diablo IV. Празднование Дня всех святых стартует 29 октября. Игроки смогут как абсолютно бесплатно получить косметические предметы, так и принять участие в временном событии.

© Скриншот

«Духи приходят в движение от прихоти, а скелеты гремят от восторга. Полная луна манит благочестивых погреться в её священном свете. Пауки радостно носятся под ногами горожан, спешно готовящихся к самому зловещему празднику — жуткие празднества начинаются сразу за туманным горизонтом», — именно так описывают канун Хэллоуина в мире Diablo.

С 29 октября по 1 ноября во внутриигровом магазине будут бесплатно раздавать по одному косметическому предмету в день. Все они связаны с паутиной и пауками. Это будут маунт, два трофея и броня для маунта. До 5 ноября получить подарки можно будет «задним числом» — нужно лишь забрать их в магазине.

Что касается события, то печально известный Мясник приглашает искателей приключений принять участие в своего рода «азартной игре». В период празднования Хэллоуина с 29 октября по 5 ноября к любой святыне в подземелье может быть применён неожиданный эффект в дополнение к стандартным свойствам. Полезные эффекты или вредные дебаффы? Вероятно, духи склоняются ко второму варианту.

Празднование Хэллоуина в Diablo 4 заканчиваются 5 ноября. Ранее игра установила новый личный рекорд пикового онлайна в Steam — всё дело в релизе дополнения Vessel of Hatred.