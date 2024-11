Черная полоса Paradox Interactive: что случилось с легендарным издателем?

Paradox Interactive еще совсем недавно считалась одной из лучших представительниц ПК-гейминга. Она издавала нишевые гранд-стратегии и сыграла немалую роль в их превращении в самостоятельный жанр. Издатель нередко шел на риски с новыми разработчиками и предоставлял геймерам создавать собственные игры при помощи модов. Но за последние годы Paradox стремительно растеряла былую репутацию — история компании вновь повторила себя. Портал PC Gamer разобрался, что произошло с Paradox и почему издатель совершает ошибки.

Не так давно Paradox имела репутацию достаточно интересного издателя, причем дело было вовсе не в том, какие игры он выпускал. Главы студий и лично СЕО Фредрик Вестер были открытыми, и зачастую признавали собственные ошибки. Конечно, некоторые релизы страдали от багов, но в этом не было ничего стыдного — компания все-таки небольшая.

Тем не менее, даже после роста Paradox не смогла избавиться от привычки выпускать в релиз забагованные проекты. Magicka 2011 года, дебютная игра авторов Helldivers 2 из студии Arrowhead, была большим успехом для издателя, но вышла в довольно плохом состоянии, с неработающим мультиплеером. А через год состоялся релиз Crusader Kings 2 — ныне всеми любимой игры, которая тоже потребовала много патчей.

Прибыль от этих проектов позволила Paradox создать внутреннюю команду тестеров, а в 2012 издатель отменил четыре игры и торжественно пообещал, что больше не будет выпускать «неиграбельные релизы». Заявление было ответом на плачевное состояние Gettysburg: Armoured Warfare, которая вышла совсем стыдной в техническом плане.

Через год подоспела Europa Universalis IV — спасение после череды сомнительных релизов. Правда, в течение следующей пары лет Paradox выпускала, мягко говоря, не самые успешные проекты: от The Showdown Effect до Cities in Motion 2. Черную полосу прервал выход Cities: Skylines в 2015 — пожалуй, лучший градостроительный симулятор со времен почившей SimCity. Упадок жанра и разочарование в последней части серии от Electronic Arts привлекло к игре много внимания.

Набрав обороты, Paradox продолжила выпускать хит за хитом. Hearts of Iron 4, Magicka 2, Pillars of Eternity, Steel Division, BattleTech, Surviving Mars, Age of Wonders: Planetfall, Crusader Kings 3. Феноменальные пять лет для компании. Более того, в марте 2016 Paradox провела IPO, что позволило издателю приобрести еще пару студий. Например, Harebrained Schemes (Shadowrun, BattleTech) и Triumph Studios (Age of Wonders), а также права на Prison Architect от Introversion.

Хотя нельзя сказать, что проблем совсем не было. После Pillars of Eternity издатель выпустил и следующую игру Obsidian — Tyranny 2016 года. Она не оправдала ожиданий: любопытный проект подвел неожиданно резкий финал, плохие продажи и сомнительные дополнения. Paradox и Obsidian расстались, а интеллектуальная собственность застряла в бездне авторских прав.

Но к 2018 назрели перемены. Фредрик Вестер оставил пост CEO и ушел в совет директоров, а на его место пришла Эбба Льюнгеруд — человек из совсем другой сферы игровой индустрии. Если точнее, из индустрии азартных игр, где она была COO оператора онлайн-казино Kindred Group. Помимо этого, издатель анонсировал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Paradox купила разработчика оригинальной настольной RPG White Wolf в 2015, а вскоре после этого Hardsuit Labs представила свой питч игры.

Данный проект был серьезным отклонением от привычного курса Paradox — издатель раньше никогда не занимался ролевыми играми, не говоря уже о столь амбициозных вещах. И, как оказалось, она была слишком амбициозной. Дату релиза сдвинули с 2020 год на 2021, а потом Hardsuit Labs отстранили от разработки. К 2024 году игры по-прежнему нет, но теперь перезапущенным проектом занимается The Chinese Door — крайне талантливая студия, никогда не занимавшаяся RPG в принципе. Хотя, если бы не она, то игру бы, скорее всего, просто забросили — по крайней мере, так считает заместитель гендиректора Paradox Маттиас Лилья.

Тем временем, «ядро» франшиз Paradox по-прежнему выглядело бодро. Imperator: Rome 2019 года получила смешанные отзывы в Steam, но критики встретили игру тепло, да и ожидания по продажам она превзошла. А в 2020 году состоялся релиз Crusader Games — вероятно, лучшей игры в истории Paradox. Издатель словно нашел второе дыхание и продолжал развиваться, чтобы стать одним из крупнейших игроков в индустрии… Но дальше дела вновь пошли под откос.

Empire of Sin от студии Джона Ромеро могла стать отличным симулятором мафии, но оказалась сломанной на фундаментальном уровне. Star Trek: Infinite — «обезжиренная» Stellaris в сеттинге известной франшизы, которую забросили через полтора года. 4X-стратегия Millenia даже не попыталась толком поработать над ошибками Civilization. The Lamplighters League получила разочарованные рецензии и плохо продалась, что вылилось сначала в сокращения среди сотрудников Harebrained Schemes, а потом и в отделение студии от издателя.

Но самым большим скандалом обернулся катастрофический релиз Cities: Skylines 2. Отсутствие поддержки модов на запуске, огромные проблемы с производительностью, акцент на 30 fps на ПК, сломанная экономика — все было плохо. И стало еще хуже, когда разработчики выпустили первое DLC, посвященное пляжам… Но самих пляжей в нем не было. Paradox пришлось извиняться, возвращать деньги и сделать дополнение бесплатным. На этот раз излюбленная модель издателя «выпустим сырую игру — починим патчами» не сработала, потому что игроки просто вернулись в первую Cities: Skylines, которая прекрасно игралась и без продолжения.

Наконец, последним инцидентом обернулась внезапная отмена Life by You — симулятора жизни и потенциального конкурента The Sims. За две недели до выхода в ранний доступ Paradox сначала отложила проект на неопределенный срок, а через пару недель — закрыла насовсем. Якобы издатель потерял веру в игру, и продление разработки ничего бы не изменило. Life by You должна была стать соперницей The Sims, но ей нечего было предложить: она страдала от множества мелких проблем в механиках и графике.

История показывает, что Paradox часто не справляется с собственными темпами роста. Обычно «центральные» для издателя серии показывают хорошие результаты, но эксперименты, выходящие за пределы зоны комфорта, или совместные проекты с другими студиями, нередко оборачиваются провалом. Из раза в раз Paradox изъявляла желание вновь сосредоточиться на флагманских франшизах — и теперь Вестер, вернувшийся на пост СЕО, намерен сделать именно это.