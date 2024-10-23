The MongolZ прошла в плей-офф Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2

Определился еще один участник плей-офф из группы В в рамках Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2. The MongolZ одолела сначала Cloud9, а затем Fnatic. Тогда как 9z Team проиграла обеим командам.

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Последний матч группы пройдет 25 октября. А 23 октября в борьбу вступила группа С. Следующими состоятся матчи HEROIC и Legacy, Imperial и NIP.

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Thunderpick World Championship 2024 проходит с 21 октября по 3 ноября. Его участниками стали 16 коллективов. Восемь лучших из них разыграют призовой фонд размером в 850 тыс долларов.