No Man's Sky получила экспедицию The Cursed с ужасами из параллельной реальности

Для No Man’s Sky на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch вышло свежее обновление The Cursed Expedition. Оно станет доступно для загрузки на всех платформах в течение дня, а пока можно взглянуть на свежий трейлер. В нём показывают ключевые новинки обновления.

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Как говорят сами разработчики, экспедиция The Cursed по своей тематике идеально подходит для скорого празднования Хэллоуина. События экспедиции происходят в некоем «сумеречном царстве». На границе двух разных реальностей предстоит сражаться с жуткими существами из другого мира.

Межзвёздные путешествия не получится осуществить с помощью своего космического корабля — для этого в междумирье расставлены древние порталы. А направлять игроков будут загадочные голоса. Они не только дадут указания и раскроют интересную информацию, но и помогут с чертежами нового снаряжения.

В обычном космосе No Man’s Sky игроки должны учитывать экстремальные температуры или токсикологическую опасность, однако в экспедиции The Cursed есть ещё одна напасть. Игроки должны следить за средством подавления аномалий, чтобы не сгинуть в параллельной реальности.

Одними из противников в экспедиции выступают спектральные аномалии. Это не просто ловушки пространства и времени, а живые существа. Зачастую они лишь наблюдают за игроками, но в случае утраты средства подавления аномалий могут стать враждебными.

В путешествии понадобится несколько эликсиров: один укажет путь к порталам, другой — раскроет некие врата. Эликсир Воды понадобится для завершения последнего испытания, однако игроки должны будут разобраться с «последствиями» выпитого снадобья.

Экспедиция The Cursed начинается с сегодняшнего дня и продлится около двух недель. В награду за прохождение игроки получат плакаты с предупреждением об опасностях, декоративные сувениры и настройку реактивного ранца, эксклюзивный внешний вид экзокостюма (в духе литературных ужасов Лавкрафта), компаньона, эксклюзивный космический корабль и не только.

Разработчики посчитали, что этот год получился насыщенным для No Man’s Sky — долгожданная рыбалка в игре появилась только несколько недель назад. Однако мир песочницы продолжит расширяться с помощью новых обновлений, а в будущем поклонники смогут оценить и Light No Fire. Создание игры продолжается, но новыми деталями авторы не поделились.