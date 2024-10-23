Стример прошел Elden Ring: Shadow of the Erdtree с 1 очком здоровья и выносливости

Стример Ainrun прошёл дополнение для Elden Ring: Shadow of the Erdtree, имея всего одно очко здоровья, выносливости и концентрации. Он завершил своё рекордное прохождение после более чем двадцати часов игры и 900 смертей на Радане, финальном боссе дополнения.

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В своих соцсетях игрок рассказывает, что его задачу усложняло даже не 1HP, а именно 1 очко выносливости. Он не мог спамить уклонения и комбинировать удары, а после каждого действия он выжидал целую секунду для восстановления выносливости. Что же касается одного очка концентрации, то такое ограничение не позволяло игроку использовать Пепел войны и «чизить» боссов.

«Только движение, парирования и ненависть к самому себе»

Дополнение к Elden Ring вышло в июне этого года, и игроки до сих пор продолжают придумывать всё более сложные способы его прохождения. Например, ютубер под ником MouseInATutu победил первого сложного босса игры Мессмера без перекатов, умений, баффов и блокирования, будучи героем первого уровня, а стримерша MissMikkaa одолела двух боссов одновременно с помощью танцевального коврика.

К слову, герой этой новости удивляет своим мастерством не первый раз: ранее он сумел победить Радана одним ударом, на что ему потребовалось несколько дней.