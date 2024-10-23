BetBoom Team вышла в полуфинал верхней сетки BetBoom Dacha Dota 2 2024

Сыгран первый поединок в рамках плей-офф BetBoom Dacha Dota 2 2024. BetBoom Team сыграла с Aurora Gaming и победила со счетом 2:0.

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BB вышла в полуфинал плей-офф, а их оппоненты опустились в нижнюю сетку, где продолжат бороться за выживание на турнире. “БетБум” ждет соперника, которым будет сильнейший матча Tundra Esports — Gaimin Gladiators.

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Турнир проходит с 19 по 26 октября в Белграде. Команды разыграют 500 тыс долларов. Это будет первый ивент со зрителями, которые будут присутствовать на стадии плей-офф.