Зомби-боевик State of Decay 2 получил последнее контентое обновление с новыми нарядами

Зомби-боевик State of Decay 2 получил обновление 38. Оно должно стать последним контентным обновлением для игры, которая вышла в 2018 году. Среди ключевых новинок разработчики выделяют новые шляпы и наряды, а также возвращение сезонной и эксклюзивной косметики. Найти «обновки» для героев получится в контейнерах по всему игровому миру.

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Это же касается транспорта и оружия. Теперь в мире State of Decay 2 можно найти машины в уникальных раскрасках и даже «волшебный микроавтобус», а также холодное оружие в лице косы, титановой битвы и других интересных экземпляров.

Не обошлось без изменений в игровом процессе. Например, отныне вода замедляет транспорт. Причём разный тип машин лучше справляется с сопротивлением: внедорожнику будет проще проехаться в воде, нежели спортивному купе. А ещё неудачный поиск и хлопки дверями больше не будут создавать новых зомби, хоть и привлекут уже бродящих в округе.

Кроме того, на базе отныне можно получить доступ к инвентарю отдельных выживших членов коммуны — бегать за ними по всему лагерю не придётся. А на захваченных аванпостах-достопримечательностях теперь можно разместить рюкзаки.

Внимание уделили управлению. Теперь игроки не будут спускаться вниз во время прицеливания, а расстояние, на котором персонаж автоматически слезает с уступов, было уменьшено. Теперь передвигаться возле лестниц и уступов должно стать комфортнее. Не обошлось без исправления ошибок и багов — ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Что касается будущего серии, то разработчики подтвердили — они переключают всё внимание и ресурсы на создание State of Decay 3. В июне был показан трейлер с жуткими зомби и постапокалиптической машиной. Сам триквел серии был анонсирован ещё в 2020 году, однако с тех пор о нём было довольно мало новостей.