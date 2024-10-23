Переход от фэнтези в Skyrim к фантастике Starfield развил творческие способности Bethesda

Для разработчиков из Bethesda космическое приключение Starfield встало в один ряд с сериями Fallout и The Elder Scrolls. Как признался бывший сотрудник студии Брюс Несмит, переход к новой тематике стал полезным опытом для разработчиков.

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Несмит, ведущий дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim и старший системный дизайнер Starfield, изначально «колебался» и не был уверен в том, что смена акцента с фэнтезийных миров на научную фантастику будет хорошей затеей. Bethesda могла «выжать до последнего цента» полюбившуюся фанатам серию, однако никто в студии не хотел этого делать.

Переход от TES 5: Skyrim к Fallout 4 и Starfield позволил разработчикам создать нечто новое и развить творческие способности. Однако резкий переход пришёлся по вкусу не всем: ряд сотрудников хотел работать в именитой студии именно ради фэнтезийных игр. Несмотря на это, Несмит считает — геймеры выигрывают от нескольких крупных франшиз в портфолио Bethesda.

Что касается Skyrim, то потенциально Bethesda могла бы сделать ещё одно дополнение, а не только Dragonborn. В то время всё упиралось в технические ограничения PlayStation 3 и Xbox 360, а с выходом новых консолей времени на продолжение Skyrim просто не было — работа кипела над Fallout 4.

Напомним, что ранее Несмит уже давал интервью касательно Bethesda. Он объяснил ранний анонс шестой части The Elder Scrolls и заявил, что выпускать игры без багов просто невозможно. Также Брюс работает в новой студии, которая недавно анонсировала свою первую игру.