Зомби-боевик Dead Island 2 получил шестой крупный патч. Главной новинкой можно назвать режим «Новая игра+». В нём отважных игроков ждут различные усложнения и новые виды зомби, повышение максимального уровня, а также пополнение арсенала — оно должно помочь справиться с ожившими мертвецами.

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Для прохождения «Новая игра+» рекомендуется иметь персонажа из основной кампании, прокачанного как минимум до 30 уровня. Ещё одним интересным нововведением стал дополнительный режим орды Neighborhood Watch. Игрокам предстоит сражаться с зомби, используя новые механики и уникальные виды оружия.

Среди изменений в патче можно отметить упрощение финальной битвы в клубе из сюжетного дополнения SoLA. А ещё не обошлось без улучшения стабильности и исправления ошибок.

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Зомби-боевик Dead Island 2 получил обновление с режимом «Новая игра+» и Ultimate-издание - фото 1

Увы, полномасштабная поддержка Dead Island 2 подходит к концу. Вместе с шестым патчем боевик получил Ultimate-издание, в состав которого входят два выпущенных дополнения, а также наборы оружия и персонажей. К слову, в игре есть платный тематический набор со средневековым оружием прямиком из Kingdom Come: Deliverance 2.

Он также входит в комплект Ultimate Edition вместе с другими DLC. Владельцы Dead Island 2 Gold Edition, которое продавалось ранее, получат обновление до «ультимативного» издания абсолютно бесплатно. Те, кто только раздумывает о покупке, смогут ознакомиться с новыми пробными версиями для PlayStation и Xbox.